46-летний сотрудник администрации соблазнил шестиклассницу в Ростовской области

Интимные отношения со школьницей закончились уголовным делом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области следователи расследуют сексуальное преступлении, совершенное в отношении девочки-подростка.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах региона, сотрудник администрации одного из районов области минувшим летом познакомился с шестиклассницей.

Неизвестно, чем 46-летний завхоз очаровал школьницу, но она согласилась с ним встречаться. Правда, все романтичные отношения заключались только в интимных свиданиях 13-летней девочки и мужчины, годившегося ей в отцы.

При этом источник издания отметил, что школьница сама приходила в гости к «папику».

Роман длился примерно три месяца. А потом обо всем стало известно правоохранителям.

В отношении мужчины уже завели дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если дело дойдет до суда, и там признают вину подозреваемого, ему грозит 10 лет тюрьмы.