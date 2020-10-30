Подростка из благополучной семьи довели до суицида в Ростовской области

Правоохранители выясняют все детали трагедии Фото: Олег БЕСЕДИН

В Ростовской области в одном из шахтерских городов произошла страшная трагедия. 13-летний мальчик, учащийся местной школы, находясь дома, свел счеты с жизнью. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» рассказал источник в правоохранительных органах региона. Тело ребенка обнаружили родители, вернувшиеся с работы домой.

Как отметил источник издания, шестиклассник рос в благополучной семье. Также ребенок никогда и никому не говорил о том, что хочет уйти из жизни. Предсмертную записку подросток также не оставил.

У следствия есть основания полагать, что кто-то из окружения намеренно довел ученика до такого шага.

- Есть версия, что подростку постоянно угрожали, систематически унижали его. Кто это делал – пока не известно, - рассказал собеседник издания.

Сейчас следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Если подозреваемого найдут, а суд признает его вину, то злоумышленник может сесть в тюрьму на 15 лет.