Свыше 2000 донских бизнесменов уклонялись от заключения договора на вывоз отходов

Фото: ГК «Чистый город»

За два осенних месяца в Ростове-на-Дону отделом экоконтроля регоператора ООО «ГК «Чистый город» выявлено более 2000 юридических лиц и ИП, не имеющих договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов. В большинстве случаев — это компании и предприниматели, оказывающие услуги в сфере розничной торговли и сервиса.

В антирейтинге по количеству таких «уклонистов», выявленных в сентябре и октябре, - Октябрьский, Ворошиловский и Первомайский районы города. Как правило, после разъяснительных бесед многие юридические лица переходят на законный способ вывоза отходов.

Информация о компаниях, продолжающих игнорировать требования российского законодательства, передаётся контролирующим органам, которые применяют к ним меры административного воздействия. Штраф в этом случае может составить до 250 тыс. рублей.

Но есть среди юридических лиц и те, кто по своему незнанию оплачивают услугу по вывозу ТКО «посреднику» в лице арендодателя, но до регоператора эти средства не доходят. Так, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону клининговая компания, арендующая офис в многоквартирном доме по переулку Соборный, добросовестно оплачивала вывоз ТКО управляющей компании, однако эти поступления «оседали» на счетах этой же УК. Информацию об этом выявили в рамках рейдовых мероприятий.

Подать заявку на заключение договора возможно, не посещая офис регионального оператора. Достаточно зайти на сайт rostov.clean-rf.ru, скачать и заполнить форму заявки. Затем отправить ее с приложением необходимых документов на электронный адрес: info-rostov@clean-rf.ru.