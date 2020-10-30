Подготовку к зиме во всех регионах присутствия завершили «Россети»

Фото: «Россети»

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все компании Группы «Россети» прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объеме выполнив намеченные мероприятия по обеспечению надежного функционирования сетей. Об этом глава «Россетей» Павел Ливинский доложил министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву.

Известно, что на техобслуживание и ремонт в этом году направлено порядка 70 млрд рублей. А для проведения аварийно-восстановительных работ во всех филиалах компании подготовлены 657 бригад в составе 3,4 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

В частности, на ремонтную программу в Ростовской области в этом году направлено 805 млн рублей. Здесь при подготовке к зимним нагрузкам отремонтированы 15 силовых трансформаторов, более 330 км воздушных линий электропередачи, 1,7 тыс. коммутационных аппаратов.

При этом за девять месяцев текущего года количество технологических нарушений в сети 110 кВ и выше снизилось на 14 %, а среднее время восстановления электроснабжения, по сравнению с показателями прошлого года, на 13 % - до 1 часа 40 мин. Кроме того, «Россети Юг» обеспечивает надежное электроснабжение 26 медучреждений с аппаратами искусственной вентиляции легких.

В настоящее время, обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформированы 237 ремонтных бригад из 1,4 тыс. человек, в распоряжении которых 505единиц специальной техники. В резерве – 182 мобильных источника электроснабжения (13,13 МВт).

- Третий год подряд улучшаются показатели надежности «Россетей», – добавил Павел Ливинский. - С 2017 года продолжительность и частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сокращены на 60% и 28%. Количество технологических нарушений c перерывами электроснабжения потребителей уменьшено на 52%.