Донские власти надеются снять ограничения из-за коронавируса в следующем году

Власти сообщили, какие принимают меры по борьбе с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти рассчитывают отменить все ограничения из-за коронавируса уже в 2021 году. Такой план озвучен в постановлении регионального правительства «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики».

В документе подводятся итоги о бюджетной политики в последние два года. Речь также пошла о том, какие меры принимаются для борьбы с коронавирусом. Власти также сообщили о планах — в следующем году они надеются снять все ограничения.

— В 2021 году прогнозируется переходный период, направленный на восстановление социально-экономического развития Ростовской области после снятия всех ограничений, — говорится в постановлении.

Среди ключевых задач на следующий год называются социальное благополучие жителей, медобеспечение, поддержка пенсионеров и семей.