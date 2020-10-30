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Общество

Донские власти надеются снять ограничения из-за коронавируса в следующем году

2021 год назвали переходным периодом
Михаил СТРИЖЕВ
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Власти сообщили, какие принимают меры по борьбе с коронавирусом.

Власти сообщили, какие принимают меры по борьбе с коронавирусом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти рассчитывают отменить все ограничения из-за коронавируса уже в 2021 году. Такой план озвучен в постановлении регионального правительства «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики».

В документе подводятся итоги о бюджетной политики в последние два года. Речь также пошла о том, какие меры принимаются для борьбы с коронавирусом. Власти также сообщили о планах — в следующем году они надеются снять все ограничения.

— В 2021 году прогнозируется переходный период, направленный на восстановление социально-экономического развития Ростовской области после снятия всех ограничений, — говорится в постановлении.

Среди ключевых задач на следующий год называются социальное благополучие жителей, медобеспечение, поддержка пенсионеров и семей.