«Давайте закроем все!»: о чем просят у губернатора жители Ростовской области

А разве сложно просто носить маску? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь для того, чтобы пообщаться с главой региона, необязательно записываться к нему на прием. Достаточно просто написать в социальные сети. И многие используют этот инструмент диалога для того, чтобы донести до губернатора свою точку зрения.

Так, жители в соцсети обратились напрямую к губернатору с просьбой ввести карантин в Ростовской области. Последовало это после того, как в своем аккаунте Инстаграм Василий Голубев выложил очередной пост, в котором призвал дончан соблюдать правила, предписанные региональным Роспотребнадзором.

Однако в комментариях главе региона ответили: "Давайте закроем все". Насколько жизнеспособен этот совет, что за ним последует, и не лучше ли все же соблюдать санитарные правила безопасности.

Обсудим эту тему сегодня в 17:03 в программе «Тема дня» на радио "Комсомольская правда Ростов" на 89,8 FM.

Попробуем ответить вместе с вами на вопросы: нужно ли повторять сценарий весны или все-таки лучше соблюдать меры безопасности? Исправит ли ситуацию повсеместное закрытие? Поговорим к экспертами, пообщаемся с регионами-соседями и примем звонки от слушателей.

АЛЛО!

Звоните в понедельник, 2 ноября, в 17:03 по номеру телефона прямого эфира: 333-25-22 или пишите на наш номер Whathap 8-909-409-00-00.