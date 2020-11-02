Из-за короткого замыкания обесточило ковидный госпиталь ростовской ЦГБ

Перебоев с подачей кислорода не было. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону отключили электричество в ковидном госпитале Центральной городской больницы имени Семашко. Внештатная ситуация произошла 1 ноября, сообщили в администрации города.

В этот день на электроподстанции произошло короткое замыкание. Два корпуса моногоспиталя оказались обесточены.

К счастью, после аварии включились генераторы резервного электропитания. Оборудование реанимации не прекратило работать, кислород продолжал поступать в аппараты искусственной вентиляции легких.

— Авария была ликвидирована в кратчайшие сроки и госпиталь продолжил функционирование в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Напомним, в моногопиталь ЦГБ заработал еще в начале пандемии. Для лечения больных коронавирусом был перепрофилирован неврологический корпус медучрежедния. На оснащение госпиталя выделили 186 миллионов из областного бюджета и 110 миллионов — из городского.