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Общество

В Ростовской области спасли щенка, который угодил в 50-метровый карьер

Чтобы достать четверолапого, потребовалась помощь альпинистов
Анна ШИЛЯЕВА
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Как только пятикилограммовый мохнатый озорник оказался на свободе, то сразу кинулся благодарить своего спасителя.

Как только пятикилограммовый мохнатый озорник оказался на свободе, то сразу кинулся благодарить своего спасителя.

Фото: Личный архив героя публикации

В Ростовской области маленький щенок оказался на дне высохшего карьера. ЧП произошло в Усть-Донецком районе Дона. Там местные спасатели во время патрулирования территориии услышали, как кто-то надрывно скулит. А когда подошли ближе, то увидели на дне 50 метрового скалистого карьера щенка, отчаянно, пытавшегося выбраться наружу.

Мужчины решили помочь животному. Вызволение четвероногого пленника поручили более опытному альпинисту – спасателю Валерию Чумакову, который в считанные минуты по веревке спустился по отвесному обрыву. Как только пятикилограммовый мохнатый озорник оказался на свободе, то сразу кинулся благодарить своего спасителя.

К слову, спасатели заметили на собаке ошейник, но хозяин до сих пор так и не дал о себе знать. Сейчас пес находится в гостях у своих спасителей - в Усть-Донецком поисково-спасательном подразделении.