«Горячая линия» по коронавирусу заработала в Ростове-на-Дону

Операторы будут консультировать и регистрировать вызовы врача на дом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону заработала «горячая линия» по вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом сообщили в администрации города.

Звонки будут приниматься от пациентов с признаками ОРВИ, подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию. Обратиться на «горячую линию» смогут и те, кто уже проходит лечение в поликлинике.

По номерам телефона, указанным ниже, можно позвонить, например, если вы не дозвонились до поликлиники. Операторы также будут регистрировать вызовы врача на дом. Вызовы будут приниматься с 9.00 до 12.00.

Кроме того, на базе отделения скорой медпомощи создан консультативный центр. Его сотрудники ответят на вопросы по лечению, диагностике и получению скорой помощи.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8-800-350-91-36.

Телефон консультативного центра: 8 (863) 2-35-22-11.