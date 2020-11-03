Три элитных иномарки хулиганы сожгли в Ростове-на-Дону

Неизвестные ночью подожгли машины в Ростове Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недоброе утро ждало жителей дома, расположенного на улице 339-ой Стрелковой Дивизии. Поздно ночью неизвестные хулиганы, по предварительным данным, облили чем-то горючим машины местных жителей, поле чего чиркнули спичкой и подожгли автомобили.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, практически дотла сгорели две машины, - «БМВ — Х5», принадлежащая предпринимательнице и «БМВ — Х6», владелец которой также занимается бизнесом. А еще пострадал «Лексус», хозяин которого — ведущий инженер на одном из городских предприятий.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Поджог». В случае, если подозреваемых найдут и суд признает вину, им будет грозить до пяти лет лишения свободы, - сообщил источник издания.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов» сообщала, что на Дону водитель заживо сгорел в своей машине. Авто нашли в Неклиновском районе.