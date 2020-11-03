Глава администрации Ростова заявил, что работа скорой помощи нормализовалась

За сутки в отделение поступило больше тысячи вызовов.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Ростове-на-Дону нормализовалась работа скорой помощи. Об это сообщил глава администрации Алексей Логвиненко на заседании регионального штаба по коронавирусу.
По словам Алексея Логвиненко, за сутки в отделение скорой поступило 1 149 вызовов. Такое число звонков регистрировалось только до пандемии.
— Это хороший показатель. Он подтверждает, что люди знают, куда обращаться в поликлинике. Ситуация контролируемая, — говорит глава администрации.
По данным на 3 ноября, в Ростовской выявили еще 310 зараженных коронавирусом. В ростове-на-Дону зарегистрирован 121 новый случай заболевания. С начала пандемии число инфицированных в донском регионе составило 31 558.