В Ростовской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Прививку от гриппа сделать еще не поздно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что к врачам за неделю обратились более 18,9 тысячи человек. При этом эпидемический порог - он рассчитывается для каждой недели года на протяжении нескольких лет - превышен на 11,6 процента.

Известно, что в городе Ростове-на-Дону, где зарегистрировано более 6,4 тысяч случаев, зафиксировано превышение эпидпорога на 36,7 процента.

- Рост заболеваемости ОРВИ связан вероятнее всего с COVID-19, - добавили в Управлении.

При этом закрытых школ по причине роста заболеваемости вирусными инфекциями нет: школьники сейчас находятся на осенних каникулах.

Кроме того, от гриппа привиты уже почти 30 процентов от численности всего населения региона. А 21 октября на Дон дополнительно поступила вакцина от гриппа. Санитарные врачи говорят, что прививку сделать еще не поздно, она поможет избежать осложнений, которыми опасно заболевание.