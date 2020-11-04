Казаки помогают бороться с коронавирусом в Ростовской области

Казаки помогают бороться с вирусом на Дону. Пресс-служба правительства Ростовской области

В регионе по-прежнему непростая ситуация с ковидом. В связи с этим в борьбу с вирусом включились и казаки, сообщили в пресс-службе правительства Ростовой области.

Казаки расклеивают листовки с напоминаниями о мерах безопасности, а во время патрулирования улиц напоминают населению о необходимости соблюдения масочного режима.

Кроме того, с целью пресечения мошеннических действий, связанных с распространением медицинских препаратов, а также медтехники, якобы спасающей людей от COVID-19, казаки ведут разъяснительную работу с населением. В зоне повышенного внимания – пожилые люди, как наиболее уязвимая категория населения, - рассказали в пресс-службе.

Также они принимают участие в дезинфекции объектов социального назначения.

Отметим, активная санобработка началась 20 октября и продолжается до сих пор.