Олимпийская чемпионка из Ростовской области раскрыла секрет молодости

Спортсменка советует всем не забывать про физическую активность. Фото: официальный аккаунт гимнастки в соцсети.

Донская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова раскрыла секрет молодости. По ее словам, спорт дает ей возможность выглядеть моложе.

- Знаете, я уже давно наблюдаю за людьми, которые занимаются ежедневно спортом, и могу с уверенностью сказать, что большинству из них не дают их настоящий возраст, - пишет девушка на своей странице в социальной сети.

По ее словам, любители физических нагрузок чаще всего выглядят лет на 5-10 меньше, чем есть на самом деле.

- На себе ощущаю. Мне еще ни разу люди, которые только со мною познакомились, не дали больше 22. Чаше говорят 21. А иногда - и все 18, если без косметики совсем, - говорит спортсменка.

Дальше она объясняет взаимосвязь физнагрузок и молодости.

- Благодаря активному образу жизни скорость обмена веществ в нашем организме дольше остается на высоком уровне, что предотвращает старение, - говорит девушка. - И люди, регулярно занимающиеся спортом, обычно пребывают в лучшем настроении чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Эндорфины и дофамины зашкаливают.