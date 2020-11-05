Мать трехлетней девочки бесследно исчезла в Ростовской области

Жительница Батайска ушла из дома и не вернулась. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Юг"

В городе Батайске Ростовской области разыскивают 29-летнюю Валерию Соколкову. Она вышла из дома рано утром, 3 ноября. С тех пор вестей о ней нет.

Близкие забили тревогу, когда вечером молодая женщина не забрала трехлетнюю дочь из детского сада. Тогда же родственники обратились за помощью в полицию, а также в поисковый отряд «Лиза Алерт — Юг».

Женщина оставила дома телефон и банковские карты.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» сообщили, что полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Тем временем, источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что женщину видели в магазине и в салоне красоты. Не исключено, что она ушла из дома после семейного конфликта.

- Приметы пропавшей: рост — 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кожаные ботинки, - прокомментировали волонтеры.