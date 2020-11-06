Судью матча ЦСКА – «Ростов» заменили после теста на COVID-19

Тесты спортсмены сдают в обязательном порядке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Боковой судья Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга, назначенный на матч между ЦСКА и «Ростовом», был заменен Наилем Сайфетдиновым из Казани.

Как сообщает Российский футбольный союз, такое решение было принято после теста арбитра на коронавирус.

Футбольный матч между главным армейским клубом и донской командой состоится в воскресенье, 8 ноября, в 16:30. Главным судьей игры назначен московский арбитр Алексей Матюнин.

Стоит отметить, что сейчас на всех стадионах РФ действуют повышенные меры безопасности, которые должны предотвратить распространение смертельно опасного вируса. Сейчас все игроки и специалисты команды проходят обязательные тесты на коронавирусную инфекцию, которая поражает дыхательные пути человека и вызывает общее ослабление иммунитета.