В Ростове-на-Дону мужчина умер после того, как его сбили две машины

Полиция выясняет детали трагедии

В Ростове-на-Дону, на улице Таганрогской, недалеко от дома номер 143, произошла серьезная авария с летальным исходом.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, водитель автомобиля «Вольво» с прицепом по касательной допустил наезд на пешехода.

- Мужчина, чья личность пока не установлена, в этот момент находился на разделительной полосе по центру дороги, - пояснил собеседник издания.

Удар был такой силы, что пешехода отбросило на полосу встречного движения. И тут на мужчину наехала иномарка «Форд Фокус», за рулем которой находился житель города Батайска.

От полученных травм мужчина, на вид которому было 50-60 лет, скончался на месте происшествия.

Источник издания пояснил, что оба водителя были трезвыми. Сейчас по факту аварии проводится проверка.