В Ростове возобновили подачу воды после аварии в районе Орбитальной

Подачу воды в дома садовых товариществ восстановили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты ремонтной бригады «Ростовводоканала» ликвидировали последствия коммунальной аварии в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, об этом сообщили в городской мэрии.

- Последствия коммунального ЧП устраняли две бригады специалистов и восемь единиц техники. Водовод полностью заполнили водой после порыва, - отметили в пресс-службе ростовской администрации.

Сейчас подача воды в частные дома и дачи, которые расположенных в садовых товариществах "Колос", "Виноградарь", "Ростсельмашевец", "Союз", "Садовод" и "АЭРО", полностью восстановлена.

Напомним, порыв на водоводе произошел накануне в Северном жилом массиве Ростова. Коммунальщики предупредили горожан о возможных неудобствах , связанных с отключениями воды. В течение дня коммунальщики полностью восстановили подачу воды во все дома садовых товариществ, где произошли отключения.