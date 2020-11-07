Ростовская красавица Виктория Лопырева изучает достопримечательности Коми

Виктория Лопырева часто путешествует по работе. Фото: Instagram Виктория Лопырева

Известная ростовчанка Виктория Лопырева сейчас обживается на новом месте - в республике Коми. Совсем недавно ее муж получил там пост председателя Правительства.

Пока красавица знакомится с местными достопримечательностями. Она уже увидела своими глазами геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми - Маньпупунер. Тысячи лет назад это были горы, а сейчас это семь возвышений высотой от 30 до 42 метров. Она также побывала на знаменитой Пожарной каланче в Сыктывкаре, который является памятником архитектуры.

С момента переезда семьи знаменитой дончанки в республику прошло еще не так много времени, но Виктория Лопырева успела пройтись и по старинному селу Усть-Вымь. Раньше на этом месте находилось пермское селение Йемдын с крупнейшим языческим святилищем. Сейчас там действует старинный Михайло-Архангельский монастырь.

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По всей видимости, дела в семье красавицы-блондинки из Ростова-на-Дону Виктории Лопыревой и ее супруга, бизнесмена Игоря Булатова, пошли в гору. Его избрали на должность заместителя председателя правительства Коми на внеочередном заседании Госсовета 5 ноября. Кандидатуру Булатова предложил глава республики (подробности).