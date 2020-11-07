В центре Ростова-на-Дону коммунальщики отрепетировали уборку снега и льда

Коммунальная техника прошлась по Большой Садовой. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В донской столице специалисты коммунальных служб города провели учения по подготовке к зиме, об этом рассказали в ростовской мэрии.

Специально для коммунальщиков условно смоделировали сложную погодную ситуацию, когда город оказывается охвачен дождем со снегом и при этом дует сильный ветер.

Снегоуборочная техника прошла по Большой Садовой. На борьбу с несуществующим снегом и льдом вышли около 20 дворников, альпинисты, пять комбинированных дорожных машин, мини-погрузчики, самосвал, грейдер, автовышка, а также трактор с оборудованием для очистки дорог.

Несмотря на сложность условной задачи, городские службы всего за три часа напряженной работы освободили Большую Садовую от льда на дорогах и снега.

С работой в непростых погодных условиях ростовские коммунальщики справились успешно.