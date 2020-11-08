Отключение света в Ростове-на-Дону с 9 по 13 ноября 2020: сотни домов останутся без электричества

Мы узнали, где и когда будут отключения света в Ростове-на-Дону с 9 по 13 ноября Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону с 9 по 13 ноября: сотни домов останутся без света. На предстоящей рабочей неделе в городе запланированы отключения электричества. Известно, что все они - плановые, а проводятся для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда с 9 по 13 ноября не будет света

Ежедневно с 9:00 до 18:00:

- Гастелло, 1-21, 2-18; Гудермесский, 1-7, 2-16; Бедного, 1-29, 2-24; Днепростроевская, 7-25, 16-28; Ермака, 1-33, 2-44; Народный, 1-3, 6-10; Перекопская, 19-21, 22-30; Портовая, 138-152, 101-139; Самошкина, 2-4.

С 08:00 до 17:00:

- СТ «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная ривьера», «Космос», «Россельмашевец», «Красный Аксай» и «Виноградарь».

С 08:00 до 17:00:

- 40 лет Победы, 316, 316/2, 318/1, 318/2; Разина, 1; 3-я Кольцевая, 58, 58а, 58б; 4-я Кольцевая, 25-39, 2-22; 5-я Кольцевая, 1-19, 2-32; Мадояна, 35-61, 34-42; Мечникова, 25-29, 40б, 42/2; Пирамидная, 79-89, 72-80; Курганная, 86-106, 117-133; Передовая, 7-13, 2-16; Пацаева, 1, 5, 5/6; Богданова, 20-54, 21-71; Подвойского, 14-56, 3-33; Городовикова, 2-24, 35; 29-я линия, 79-131, 70-106; 31-я линия, 77-129, 78-132; 33-я линия, 77-141, 72-132; 35-я линия, 94-138.

С 10:00 до 12:00:

- Зорге, 29/2, 29/1, 29, 31; 1-я Баррикадная, 36; Ковалёва, 2-12, 5-11; Русская, 9-19, 32-74; Токарная, 2/3, 44-82, 29/31, 80/6, 56а.

10 ноября с 9:00 до 17:00:

- «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная Ривьера», «Космос», «Россельмашевец», «Агропром», «Красный Аксай», «Виноградарь», «Париж», «Союз», «АЭРО», «Колос», «Гамма Труд», «Победа», «Югтехмонтаж», «Утро», «Зодчий», «Агат», «Орбита» и на улицах: Разина, 1, 3а; 3-я Кольцевая, 58, 58б; Миронова, 1, 3, 5, 7, 7/1; Селиванова, 35-49; Ищенко, 2-8, 5-15; Ивахненко, 2-10, 7-11; Столярный, 1-11, 2-12; Мира, 11-21; Промышленная, 1-35, 24-42; Инструментальная, 11-23; Тракторная, 48а, 50, 52г, 52д, 52в; Инженерная, 22а, 24, 24в; Борисоглебская; посёлок Мясникован: Вологодская; Новополоцкая; Каракумская; Односторонняя; Каменобродская; Боряна; Баграмяна; Алагирская; Армянская; Сумский; Персиановский; Безымянный.

С 10:00 до 13:00:

- Межевая, 82-128, 87-123; Буревестник, 7-9, 10-12; Ярославский, 18-24, 19-21; Ставского, 36-44, 39, 38а; Войкова, 1-45, 2-22; Казачий, 44-50, 31а; Портовая, 541.

10 и 11 ноября с 9:00 до 18:00:

- Возрождения, 90б; Мечникова, 23, 22-28; Культурная, 69-85, 78-90; Либкнехта, 73-85, 94-110; Джапаридзе, 35-39; Передовая, 16-26, 13-23; Смотровая, 57-63, 48-52; Хабаровский, 97-103, 88-96.

11 ноября с 9:00 до 17:00:

- Профсоюзная, 122; Трудящихся, 66-126, 69-131; Нагорная, 92-130, 73-127; Ставского, 28-38, 31; Ярославский, 9-15, 12; Восточная, 2-20, 9-11, 31-37, 30-48; Кировский, 88-90; Горького, 206, 214, 243-245; Красноармейская, 119; Миронова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1; 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; Красноаксайская, 2-18; 43-я линия 16-48, 17-29; 41-я линия, 26-52, 23-47; 39-я линия 35-77, 80-92; 2-я Пролетарская, 77-89, 56-66; Коммунаров, 23-29; Шолохова, 146-154; Контактный, 1-23; Быстрый, 2-8; Бесланский, 2-14, Бакинский, 2-28, 1-25; Димитрова, 36-50, 41-45; Коллективная, 34-52, 29-61; Грекова, 3-35, 4-34; Полторацкого, 91-119; Совхозная, 1-45, 2а, 2д, 2к, 2р, 4-30; Провинциальная, 13, 14, 22-38, 31-37; Нансена, 98б; Коммунистический, 32/1, 34; Природная; Верхняя; Средняя; Элитная; садоводческое товарищество «Темерник».

12 ноября, с 9:00 до 17:00:

- Заводская, 5-9, 27-33, 61/2, 79-81, 2-18, 20а, 20б; Урицкого, 58-78; Магнитогорская, 7, 7а, 7б, 9/1, 38-46; Пржевальского, 29-49; Жлобинский, 25; Восточная, 11, 31-37; Крепостной, 103а, 105/48; Красноармейская, 240; Горького, 206, 214, 243-245; 40 Лет Победы, 13/5, 27б, 37/1, 37в, 37г, 37д, 37е, 37ж, 43а; Новостроевская, 25-151, 32-158; Гельца, 37-113, 28-64; Книжная, 43-123, 159-175, 58-138, 170-194; Детская, 79-139, 72-136; Блока, 43-59, 36-52; Колоса, 27-41, 32-46; Красной Звезды, 45-65, 54-70; Ударников, 47-83, 56-84; Молочный, 71-85; Стасова, 1-37, 2-40; Стекольный, 1-7, 2-10; Дачная, 33-47, 56-я Армия; посёлок Мясникован: Вологодская; Новополоцкая; Каракумская; Односторонняя; Каменобродская; Боряна; Баграмяна; Алагирская; Армянская; Сумский; Персиановский; Безымянный.