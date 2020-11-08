Экс-футболиста "Ростова" ударили коленом об голову во время матча с бывшими одноклубниками

Бывшего игрока "Ростова" Бахтиера Зайнутдинова с поля вынесли на носилках. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

22-летний футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов пострадал во время матча с бывшими коллегами по клубу. ЧП произошло во время первого тайма матча 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ на стадионе "ВЭБ Арена".

Игрока ударил коленом об голову один из защитников ростовчан. После этой травмы футболиста вынесли с поля на носилках. В команде ЦСКА произвели замену и на его место вышел 33-летний Виктор Васин.

Встреча "Ростова" и ЦСКА завершилась победой московского клуба. Дончане во время игры так и не смогли поразить ворота соперников. Первый мяч от армейцев прилетел ростовчанам еще в первом тайме от 22-летнего Константина Кучаева. После этого желто-синие активно пытались отыграться, но не вышло. Во второй части игры "Ростову" забили еще один гол. Итоговый счет матча составил 2:0.

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