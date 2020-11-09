В Ростовской области резко снизилась смертность среди зараженных коронавирусом

Погибшие не смогли справиться с коронавирусом из-за сопутствующих заболеваний Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты фиксируют в донском регионе резкое снижение смертности среди больных коронавирусом. За сутки врачи не смогли спасти жизни еще 11 пациентов, что почти на треть меньше, чем днем ранее.

- В числе жертв от коронавируса оказались восемь женщин в возрасте от 45 до 90 лет и трое мужчинами - 39, 71 и 79 лет. Медики отмечают, что все погибшие имели серьезные проблемы со здоровьем, которые значительно осложняли лечение пациентов, - рассказали в региональном правительстве.

На Дону новая коронавирусная инфекция за все время пандемии унесла жизни 957 людей.

Стоит отметить, что сейчас в больницах получают лечение 1 962 пациента, из них в тяжелом состоянии к аппаратам ИВЛ подключены 160 человек.

Ростовчанам следует носить защитные маски при посещении общественных мест и поездок в городском транспорте, не забывать о перчатках, а также часто мыть руки с мылом. Эти простые меры предосторожности могут существенно снизить риск заражения смертельно опасным вирусом.