Неравнодушным ростовчанам предложили возить врачей по вызовам на личных автомобилях

Автомобилисты могут подвозить врачей. Фото: сайт мывместе2020.рф

Ростовчане и жители области ежедневно звонят в скорую и поликлиники, чтобы сообщить о подозрении на коронавирус. Количество вызовов и общая нагрузка на медиков значительно возросла. Поддержать врачей в это непростое время может каждый автомобилист.

Горожанам предложили бесплатно подвозить медиков к пациентам. Это сделает поездки врачей более комфортными и быстрыми.

Подвезти врача сможет каждый житель Ростовской области. Для помощи медикам нужно зарегистрироваться на сайте Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Добровольцев закрепят за какой-либо поликлиникой или даже врачом.

Стоит отметить, что волонтеры помогают властям в борьбе с коронавирусом. Они участвуют в рейдах по выявлению людей без масок, доставляют нуждающимся людям продукты и оказывают психологическую помощь заболевшим ковидом.