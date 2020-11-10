В Ростове за сутки зарегистрировали больше сотни заболевших коронавирусом

Новые случаи заражения подтверждены результатами анализов на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 10 ноября, медики сообщили о регистрации 101 нового случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки.

Сейчас все заболевшие находятся под контролем медиков и получают всю необходимую помощь.

Большое число новых случаев заражения может быть вызвано тем, что ростовчане чаще других посещают общественные места, много путешествуют и контактируют с людьми, приехавшими из-за границы.

Немаловажным фактором является еще и то, что в донское столице некоторые люди игнорируют требования безопасности. Они не носят медицинские маски и перчатки, а также контактируют с заболевшими, не обращая внимания на жесткие запреты медиков.

Сейчас в больницах донского региона получают лечение в стационарах 1 996 пациентов. Медики делают все возможное, чтобы победить пандемию коронавируса.