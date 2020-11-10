В Ростовской области казак устроил стрельбу в честь Дня полиции

Мужчина начала стрелять на улице Фото: Иван МАКЕЕВ

10 ноября, в день, когда полицейские отмечают свой профессиональный праздник, в Таганроге Ростовской области произошел неприятный инцидент. Как сообщил «Комсомольской правде — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, мужчина на улице устроил стрельбу. Соседи, естественно, вызвали полицию.

- Инцидент произошел по адресу 18-й Артиллерийский переулок, недалеко от дома № 58, - рассказал источник в правоохранительных органах региона.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Оказалось, что местный житель стрелял холостыми в воздух потому, что радовался Дню полиции. Также мужчина пояснил, что является донским казаком.

Но этот аргумент не предотвратил тот факт, что теперь по поводу случившегося началась проверка.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали случившееся.

- Задержан мужчина производящий из охолощенного оружия выстрел в воздух. Он задержан. Проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Отметим, что за данный проступок в случае возбуждения дела может грозить штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.