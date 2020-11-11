Губернатора Ростовской области освободил от должности своего зама

Чиновник занимал эту должность почти пять лет. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев освободил от должности заместителя Василия Рудого. Соответствующий указ глава области подписал утром 11 ноября.

Василий Рудой окончил Северо-Кавказскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2001 по 2008 год занимал различные должности в ростовской администрации. В 2008 стал ректором в своей альма-матер. Через три года он возглавил Южно-российский институт управления.

Василия Рудого назначили заместителем губернатора в 2015 году. Он курировал вопросы информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи.

Напомним, ранее пост покинула глава донского Минздрава Татьяна Быковская. Ее освободили от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.