Зимние "Ласточки" запустят из Ростова-на-Дону в Розу Хутор

Роза Хутор - популярный российский курорт. Фото: Архив КП

Любители зимнего отдыха смогут прямым рейсом поехать из Ростова-на-Дону на популярный горнолыжный курорт в Сочи. "Ласточки" в Розу Хутор запустят с 13 декабря по 1 апреля, об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Поездки будут осуществляться ежедневно 5-вагонными составами. Любители зимних видов спорта с комфортом смогут добраться до горнолыжного курорта.

Отправление скоростного поезда главного железнодорожного вокзала донской столицы запланировано в 17:18 вечера, прибытие на Роза Хутор в 2:20 ночи. В обратном направлении со станции Роза Хутор состав будет отправляться в 01:33 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52.

Остановки запланированы на станциях Батайск, Староминская, Каневская, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер, Эсто-Садок.

Стоимость билета будет варьироваться в зависимости от дат, наличия дополнительного багажа, а также дополнительных сборов.