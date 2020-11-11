Стало известно, когда больным коронавирусом ростовчанам станут привозить лекарства домой

Для получения лекарств от коронавируса необходимо иметь подтвержденный диагноз Фото: Ольга СУПОНЕВА

Заболевшие коронавирусом жители Ростовской области смогут получать лекарства на дом. Привозить препарату зараженным коронавирусом будут медики поликлиник и больниц.

Сейчас региональный Минздрав проводит закупку лекарств, в числе которых антибиотики, противовирусные, жаропонижающие, антикоагулянты и гормональные препараты.

Всего на лекарства больных с коронавирусом власти потратят из бюджета коло 150 млн рублей.

- Все препараты по номенклатуре планируется приобрести с 10 по 20 ноября текущего года, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Специалисты начнут развозить назначенные врачами лекарства больным с коронавирусом после 20 ноября. Для получения медикаментов необходимо иметь подтвержденный диагноз ковид и получать лечение на дому. К каждому больному будет индивидуальный подход, поэтому подбирать лекарства будут в соответствии с назначением врача.