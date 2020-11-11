Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда больным коронавирусом ростовчанам станут привозить лекарства домой

Препараты будут развозить медики
ДЕНИСОВ ПЕТР
КомментироватьОставить комментарий
Для получения лекарств от коронавируса необходимо иметь подтвержденный диагноз

Для получения лекарств от коронавируса необходимо иметь подтвержденный диагноз

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Заболевшие коронавирусом жители Ростовской области смогут получать лекарства на дом. Привозить препарату зараженным коронавирусом будут медики поликлиник и больниц.

Сейчас региональный Минздрав проводит закупку лекарств, в числе которых антибиотики, противовирусные, жаропонижающие, антикоагулянты и гормональные препараты.

Всего на лекарства больных с коронавирусом власти потратят из бюджета коло 150 млн рублей.

- Все препараты по номенклатуре планируется приобрести с 10 по 20 ноября текущего года, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Специалисты начнут развозить назначенные врачами лекарства больным с коронавирусом после 20 ноября. Для получения медикаментов необходимо иметь подтвержденный диагноз ковид и получать лечение на дому. К каждому больному будет индивидуальный подход, поэтому подбирать лекарства будут в соответствии с назначением врача.