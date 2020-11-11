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Изменение движения транспорта в Ростове-на-Дону 28 ноября 2020 года: как проехать на автомобиле

Выясняем, как изменится схема движения транспорта 28 ноября 2020 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Выясняем, как изменится схема движения транспорта 28 ноября 2020 года

Выясняем, как изменится схема движения транспорта 28 ноября 2020 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменение движения общественного транспорта в Ростове-на-Дону 28 ноября 2020 года: как проехать на автомобиле. Как рассказали в мэрии города, причина неудобств - футбольный матч Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и московским «Динамо», который начнется в 19:00.

Так, 28 ноября движение ограничат с 16:00 до 23:00 по автомобильной дороге съезда с Южного подъезда к Ростову-на-Дону.

В этот же день с 18:30 до 23:00 автомобилистам нельзя будет проехать по Магистральной улице от Южного подъезда до улицы Левобережной. В период с 16:00 до 23:00 специалисты ограничат движение транспорта по автомобильным дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов Арена».

После матча футбольных болельщиков от стадиона «Ростов Арена» по городу будут развозить специальные шаттлы.