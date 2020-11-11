После пандемии коронавируса детская больница №2 вернется к работе в прежнем режиме

Больные коронавирусом ростовчане получают лечение в детской больнице № 2 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице детская горбольница №2, на базе которой сейчас развернут госпиталь для больных коронавирусом, вернется к работе в прежнем режиме после пандемии. Об этом рассказали представители региональной администрации в Instagram.

- Эта горбольница все равно не работала - была на ремонте, и когда нужда в ковидом госпитале отпадет, профиль учреждения восстановят, - сообщила Ирина Четвертакова, руководитель пресс-службы губернатора под публикацией главы региона.

Сейчас в этом ковидном госпитале лечат взрослых и детей.

Родителям мальчишек и девчонок, прикрепленных к горбольница №2, до окончания пандемии коронавируса власти предлагают обращаться за медицинской помощью в другие учреждения города. Всем ростовчанам при необходимости выдаются направления на анализы и на консультации к специалистам в другие лечебные учреждения города по медицинскому полису.