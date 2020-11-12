Восемь жителей Ростовской области отметят 100-летний юбилей в ноябре

В Ростовской области 100-летие отметили уже 62человека. Фото: Архив КП

Радостное событие отметят в ноябре восемь жителей Ростовской области. Все они отпразднуют 100-летний юбилей, об этом рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Сейчас в донском регионе сейчас проживают 123 человека старше 100 лет.

Всего в Ростовской области с начала 2020 года 100-лететие отметили 62 человека: 43 женщины и 19 мужчин. Наибольшее количество долгожителей в Ростове - 15 юбиляров, в Таганроге - семь человек, а в Батайске - четверо.

Долгожители, родившиеся еще в прошлом столетии, специалистами зарегистрированы в Волгодонске, Сальске, Новочеркасске, Миллерово, Шахтах, Зерноградском, Неклиновском и Мясниковском районах Ростовской области.

Стоит отметить, что самой взрослой в регионе является 107-летняя жительница донской столицы. В этом году она отметила свой очередной День рождения.