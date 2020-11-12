В Ростовской области мать отстояла право сына на лекарство

Ребенку выписали рецепт на препарат Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области женщина добилась выписки лекарства для своего сына. Мама мальчика написала жалобу в региональное отделение Росздравнадзора из-за того, что норма прописанная в рецепте не соответствовала назначением врача.

Специалисты ведомства проверили правомерность отказа специалиста районной больницы. В ходе проверки было установлено, что двухлетний малыш действительно страдал серьезным неврологическим заболеванием. Районный врач назначил норму дозировки, но по какой-то причине рецепт был выписан на меньшее количество препарата, которому ребенку бы не хватило.

- После получения запроса из территориального органа, не дожидаясь начала проверки, медицинская организация сразу выписала рецепт, и ребенок смог продолжить необходимое лечение, - сообщили в ростовском региональном отделении Росздравнадзора.