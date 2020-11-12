"Не уходить же мне в монастырь": ростовскую участницу шоу "Беременна в 16" бросил муж

После родов молодая мама рассталась с мужем. Фото: Архив КП

Первая любовь обернулась горой проблем для 17-летней участницу шоу "Беременна в 16". Девушка из Волгодонска стала мамой мальчика, но осталась одна без поддержки мужа и родных.

Сначала все шло хорошо. Парень вытащил возлюбленную из дурной компании... Но мечты о счастливой семейной жизни и любви разбились. Во время беременности девушка узнала, что ее парень немногим лучше ее "плохих" друзей. В какой-то момент, несмотря на все проблемы, жизнь девушки с отцом ее ребенка наладилась, молодые даже поженились.

Сейчас же героиня шоу с мужем не общается.

- Мы не вместе, я буду подавать на развод. Он не относится серьезно к семье, гуляет, бухает и изменяет мне. Я не понимаю, как можно изменять жене, которая родила тебе твою копию. Мне надоело терпеть и прощать, мне это не нужно. Я достойна лучшего отношения и не хочу, чтобы сын видел такое поведение отца, - рассказывает волгодончанка в беседе телеканалу "Ю". - Я приложу все усилия, чтобы сын не был похож на своего папу. Я хочу, чтобы он не пил и уважительно относился к своей девушке/жене, был ей верен, чтобы создал полноценную любящую семью.

Юная жительница Волгодонска вынуждена воспитывать ребенка самостоятельно без помощи родственников. Отец ребенка не платит даже алименты, его родные и вовсе не интересуются малышом, а близкие девушки в основном заняты своими проблемами.

На личном фронте у молодой мамы пока не все гладко.

- Парня на данный у меня нет, отношения новые пока не планирую. Просто общаюсь с мальчиками, которые мне симпатизируют. Не уходить же мне в монастырь, если у меня муж такой… оказался. Со временем, думаю, встречу достойного мужчину, который станет хорошим отцом сын и мне мужем, - сказала юная мама из Волгодонска.

Девушка является студенткой одного из учебных заведений Волгодонска, а после пар все свое время посвящает ребенку.