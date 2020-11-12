Ростовчане просят сделать Шаумяна улицей с историческим значением

Зданиям на Шаумяна могут вернуть исторический облик. Фото: wikipedia

Житель донской столицы выступил с необычной инициативной на популярном городском портале "Активный ростовчанин". Автор петиции Дмитрий Ежов предложил сделать из Шаумяна исторический квартал, который расположится в границах между проспектами Ворошиловский и Буденновского.

- Предлагается реставрация объектов культурного наследия с организацией подземной инфраструктуры. При этом сам исторический квартал может быть объединен с территорией Парка Горького и набережной через переулок. Соборный и Центральный рынок, - считает ростовчанин . - Улица Шаумяна на планируемом участке должна стать пешеходной. В настоящее время при существующих темпах застройки современными зданиями важно сохранить вид «Старого Ростова» для истории.

Горожанин считает, что оплатить все это должны предприниматели. Подобный опыт уже якобы используется в Красноярске, Иркутске и Томске.