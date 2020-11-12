Ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться в Ростовской области

Данные по заболевшим оценил главный санврач региона Евгений Ковалев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев оценил ситуацию с коронавирусом в Ростовской области. По мнению главного санврача, эпидемическая обстановка постепенно стабилизируется.

— Последние две недели данные сохраняются примерно на одном уровне. не хотелось бы забегать вперед и говорить, что появилась какая-то стабилизация. Но мы видим некоторые ростки стабилизации, — прокомментировал Евгений Ковалев.

Он напомнил, что с конца сентября суточный прирост зараженных увеличился на 50 — 70 человек. В последнее же время этот показатель почти не меняется.

Напомним, 12 ноября в Ростовской области выявили еще 305 зараженных. С начала пандемии число заболевших достигло 34 347. Выздоровели более 27 тысяч пациентов, скончались более тысячи зараженных.