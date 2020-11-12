«Вкусы России»: донские бренды поборются за победу в Первом национальном конкурсе

В России начался национальный конкурс "Вкусы России". Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По поручению президента России федеральный минсельхоз организовал состязание «Вкусы России». Основная цель национального конкурса – познакомить потребителей с многообразием вкусовой гаммы продукции страны, рассказать об уникальных продуктах и узнать, чем гордятся регионы, тем самым показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. А одно из условий — участвовать должны бренды, за которыми не стоят крупные производители.

- Ростовская область представила 10 продовольственных товаров, которые отражают колорит и уникальность донского стола, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – На самом деле предложений было больше, но так как одно из условий конкурса - поддержать бренды, за которыми не стоят крупные производители, то необходимо было провести масштабную подготовительную работу. Тем не менее заявленные продукты отражают многообразную палитру вкусов Дона и могут с уверенностью претендовать на звание вкуса России.

Так, по словам Виктора Гончарова, на всю страну известны такие бренды, как багаевский огурец или кривянский помидор.

- Туристы, приезжая в Ростов, заказывают в ресторанах донскую уху, а потом направляются на рынок за донским лещом и везут его в разные части страны как вкусный сувенир вместе с винами Дона. Да, есть и менее именитые участники, но мы надеемся, что благодаря данному конкурсу они как раз и смогут завоевать популярность и любовь жителей не только нашего региона, но и всей России,- отметил Виктор Георгиевич.

Организаторы считают,что конкурс привлечет внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и поможет создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России. Всего же в состязании принимают участие 508 продовольственных брендов из 79 регионов страны. Победителей конкурса назовут в декабре.