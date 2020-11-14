Экс-следователя подозревают в получение взятки в Ростове-на-Дону

За крупную сумму сотрудник обещал не привлекать водителя к уголовной ответственности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя отдела полиции № 6 СУ МВД по Ростову-на-Дону. Его подозревают в совершении преступления по статье «Получение взятки».

По версии следствия, 4 ноября сотрудник получил 100 тысяч рублей. За эту сумму он обещал не привлекать к ответственности подозреваемого по уголовному делу. Мужчине вменяли статью «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека».

Экс-следователя задержали. Сейчас он находится под домашним арестом .

— По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.