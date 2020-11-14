Метель и морозы до -11 надвигаются на Ростовскую область

Об ухудшении погоды предупредили в ГУ МЧС по Ростовской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области ожидаются метель и морозы. Об этом сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на ростовский Гидрометцентр.

Погода начнет ухудшаться в начале следующей недели. 16 и 17 ноября в области прогнозируют дождь и мокрый снег. В северных районах возможны снег и метель, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 — 20 метров в секунду.

— Температура воздуха ночью — от минус трех до плюс трех градусов. По северу и востоку — до минус девяти. 18 — 19 ноября — до минус одиннадцати, днем — минус четыре — плюс три градуса, — говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону 16 ноября пройдут дожди. С 17 по 19 ноября временами возможен мокрый снег. Ожидается ветер до 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду. По ночам прогнозируется температура до минус двух — плюс одного градуса.