Болевший коронавирусом священник скончался в Ростове-на-Дону

Александр Кукуев умер на 66-м году жизни. Фото: rostoveparhia.ru/

Скончался священник храма Архистратига Божия Михаила Ростова-на-Дону. Александр Кукуев ушел из жизни 12 ноября, сообщили в ростовской епархии.

Известно, что иерей болел коронавирусом. Отец Александр скончался от осложнений, вызванных ковидом. Священнику было 65 лет.

— Иерей Александр запомнился нам как добрый, отзывчивый пастырь. Клир Ростовской-на-Дону епархии выражает родным и близким священника слова соболезнования, — говорится в сообщении епархии.

Александр Кукуев окончил Ростовский государственный педагогический институт. Почти всю жизнь он посвятил педагогике. Работал учителем английского и немецкого языков, был директором школы, преподавал в Южном федеральном университете. Священником Александр Кукуев стал почти пять лет назад.