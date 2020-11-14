Живодеры обстреляли кота и ранили его в глаз в Ростове-на-Дону

Животное получило серьезные травмы. Фото: vk.com/etorostovnadonu

Живодеры ранили кота в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел на улице Вересаева, сообщила местная жительница в соцсетях.

По словам женщины, бездомного кота знали почти все жильцы близлежащих домов. Животное подкармливали и даже дали ему имя — Васька. Утром 13 ноября люди заметили у Васьки страшную рану, у него были повреждены нос и глаз.

Посмотрев видео с камер наблюдения, жители выяснили, что кот стал жертвой живодеров. Неизвестный выстрелил в него из травматического оружия. Данные передали в полицию.

— Ведётся следствие - ждем результатов. Все надеемся, что живодер будет наи ден и наказан, — рассказала автор сообщения.

К счастью, кот остался жив. Его отвезли к ветеринарам. Медики установили, что у него сломаны кости пазух носа. Жильцы надеются, что котик пойдет на поправку и найдет хозяина.