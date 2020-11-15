Супруга Дмитрия Тарасова призналась, что переживала по поводу возраста только в детстве.

Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала, почему не стоит стесняться возраста. Девушка поделилась мнение с подписчиками в «Инстаграме».

По словам Костенко, ее подруги жалуются, что у них нет семьи и детей в 26 лет. Ей также часто пишут подписчицы, которые переживают из разницы в возрасте с возлюбленными. Кроме того, многие озабочены тем, что не добились чего-то определенного возраста. Анастасия же называет возраст условностью.

— Есть умные люди в 18 лет, а есть и с доминирующеи глупостью сорокалетние. Все эти условные ограничения загоняют и мешают наслаждаться жизнью, поэтому думаи те своеи головои и перестаньте опираться на мнения чужих людеи , — написала ростовчанка.

Некоторые подписчики не поверили, что Костенко совершенно не думает о возрасте. Она пошутила, что переживала об этом только однажды — когда ее в детстве не пустили на аттракционы.