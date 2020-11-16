Эдгар Запашный обнял уехавшую из Ростова-на-Дону слониху Эколь

Слонихе Эколь всего 3,5 года. Фото: Instagram Эдгар Запашный

Один из самых известных дрессировщиков России - Эдгар Запашный поделился новым снимком слонихи Эколь, которая совсем недавно уехала из Ростова-на-Дону и стала москвичкой.

Эколь живет в Москве уже несколько месяцев. Ее поселили в цирке, в котором она стала первой обитательницей-слонихой.

- Мадам, а где именно у вас талия? – подписал в Instagram снимок Эдгар Запашный.

Люди позитивно восприняли этот снимок и стали писать положительные комментарии в соцсети: "Какая хорошенькая", "Обалдеть, обожаю ваши вот такие фото", "Очень милое фото" и т.д.

Переезд любимицы жителей донской столицы вызвал недовольство многих горожан. Слоненка не хотели отдавать в Москву. Из-за этого Ростовский зоопарк исключили из Евроазиатской международной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Новое место жительства Эколь обосновали возможными близкородственными связями в тесном вольере.