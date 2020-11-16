Дончанка предложила заменить музыку и рисование в школах уроками полового воспитания

В школах Ростовской области предложили ввести уроки сексуального воспитания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В одном из крупных популярных пабликов дончанка выступила с предложением, которое перевернет всю образовательную систему в начальной школе. Женщина предложила заменить рисование и музыку на уроки полового воспитания.

- Смысл этих уроков музыки, ИЗО, труда?.. Зачем эти предметы? Просто рисуют зиму, шьют фартук, выжигают по дереву... Лучше научите детей предохраняться и не стесняться говорить на эти темы!, - написала подписчица паблика «Подслушано в Каменске-Шахтинском».

По какой-то причине автор публикации решил остаться неизвестным, поэтому опубликовал сообщение анонимно. Подписчики в большинстве посчитали, что бросаться такими громкими заявлениями следовало бы открыто.

Люди раскритиковали предложение в пух и прах: "Для этого родители есть", "Да, здравствует деградация общества! Привет, обществу потребителей!", "Уроки полового воспитания должны преподавать специалисты в соответствующих организациях, а не учителя в школе"