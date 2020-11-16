Женщина и семилетняя девочка пострадали в аварии с "КАМаЗом" на заснеженной трассе в Ростовской области

Авария на трассе Волгоград-Каменск. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В понедельник, 16 ноября, на трассе в Ростовской области около 7:30 произошла авария с участием автомобиля и грузовика. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Так, при поездке по 282 километру донской трассы Волгоград-Каменск, которая была заметена снегом, 87-летний водитель “Лады Гранты” при повороте не предоставил преимущества движения грузовому "КАМаЗу", которым управлял 58-летний мужчина.

Как добавили в ведомстве, в результате произошедшей аварии во время ДТП пострадали два пассажира легкового автомобиля. Потерпевшим - 38-летней женщине и 13-летней девочке - в больнице была оказана медицинская помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, пострадавшие находятся под контролем медиков. Водители грузовика и легковушки не пострадали.

Сейчас по факту этой аварии специалистами проводится проверка.