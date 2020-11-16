Пожар в бане в Ростовской области тушат полсотни спасателей

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В хуторе Камышеваха Аксайского района Ростовской области загорелась сауна. Огонь объял здание в частном домовладении на улице Озерной 16 ноября.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 11 часов. На место прибыли 51 спасатель и 16 единиц техники. Спустя час огнеборцы локализовали возгорание, а позже — потушили пламя.

Спасатели тушили возгорание почти два часа. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

— В настоящее время ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, — прокомментировали в главном управлении МЧС по Ростовской области.

Помещения парилки уничтожены. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

На кадрах с места пожара видно, что помещения парилки уничтожены. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Работы по ликвидации пожара продолжаются. А уже позже специалистам предстоит определить причину возгорания.