В Ростовской области пропал 55-летний мужчина

Родственники обратились за помощью к волонтерам. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области разыскивают 55-летнего Виктора Лукьянова, который исчез из Батайска два дня назад - 15 ноября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родственники дончанина были вынуждены обратиться за помощью в поисках к волонтерам.

В региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт Юг» специалисты отметили, что Виктор Лукьянов может находиться в любом населенном пункте донского региона.

- Рост пропавшего - 174 см, мужчина крупного телосложения, бритый налысо, глаза зеленые, - описали волонтеры разыскиваемого.

В день исчезновения на 55-летнем пропавшем Викторе Лукьянове был зеленый свитер, черные брюки, черная футболка, черные кроссовки.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112, - обратились к читателям волонтеры «Лизы Алерт Юг».