Новая инфекционная больница в Ростове-на-Дону заработает в начале следующего года

На строительство больницы было выделено 2,6 миллиарда рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областную инфекционную больницу в Ростове-на-Дону планируется открыть в 2021 году. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Строительство новой больницы еще не завершилось. В данный момент ведутся отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций в лечебно-диагностическом корпусе.

— До конца текущего года строители должны подготовить его к передаче медикам, чтобы можно было монтировать оборудование. Больница должна начать деятельность в первой половине 2021 года, — прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Напомним, решение о создании новой больницы было принято в апреле этого года. На строительство выделили 2,6 миллиарда рублей.

На первом этапе в больнице развернут 200 коек, 30 из которых — реанимационные. В дальнейшем планируется подготовить еще 100 коек.