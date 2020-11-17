Поезд сбил брата и сестру, перебегавших железную дорогу в Ростове

Пострадавших госпитализировали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону парень и девушка попали под колеса локомотива. Авария произошла 16 ноября около 20 часов на перегоне Ростов-Товарный — разъезд Зоологический сад. О происшествии сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Кавказскому округу.

20-летний парень и 23-летняя девушка перебегали железнодорожные пути. Машинист заметил молодых людей и попытался остановить транспорт. Однако сделать это быстро у мужчины не получилось. Локомотив сбил молодых людей.

По данным источника, пешеходы приходились друг другу братом и сестрой. Они получили закрытые и открытые черепно-мозговые травмы. Пострадавших доставили в больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии, ее положили в реанимацию.