Медицинский кислород начнут производить на Ростовской АЭС

Медицинский кислород будут производить в Ростовской области. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На территории донского региона вскоре будет запущено производство медицинского кислорода. Специальные линии планируют создать в Волгодонске на Ростовской АЭС.

Во время пандемии коронавируса вопрос нехватки медицинского кислорода стоит наиболее остро, ведь он используется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения. А также медицинский кислород применяют в реанимации, в палатах интенсивной терапии и во время хирургических операций.

Эксперты подсчитали, что объем производства на начальном этапе составит около 300 кубометров.

- Уже получена лицензия на производство лекарственных средств, а также решение минздрава о проведении экспертизы качества медицинского кислорода, - сообщили в пресс-службе Ростовской АЭС.

По словам представителя АЭС, в конце октября был сдан комплект документов на проверку для регистрации волгодонского кислорода как лекарственного средства. В настоящее время документы находятся на рассмотрении.

Сейчас в медучреждениях Ростовской области в основном используют кислород, который доставляют из других регионов.

АЛЛО!

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